هل يؤثر انهيار أسعار النفط على صرف الرواتب؟ الاقتصاد النيابية تجيب

2020/03/30 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، بشأن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبرة بأن انهيار أسعار النفط لا يؤثر على صرفها.

وقالت عضو اللجنة ديلان غفور في تصريح خص به شفق نيوز، إن "انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر بشكل أو بآخر على الوقع الاقتصادي والمعيشي في العراق، لاسيما بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى 20 دولارا".

وأضافت أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل وتصرف حسب توقيتها من قبل وزارة المالية بوساطة المصارف الحكومية، على اعتبار أن الرواتب تحتسب على الموازنة التشغيلية".

وطالبت ديلان الحكومة ووزارة المالية بالبحث عن بدائل مع تقليل النفقات الجارية في الموازنة الاستثمارية لحين انتهاء الأزمة الصحية والاقتصادية.

ويتكرر الحديث والقلق في العراق من عدم قدرة الحكومة على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في أوقات عدة؛ وتصاعد هذا القلق مع انخفاض اسعار النفط اثر تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر الاقتصاد العراقي ريعيا، ويعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

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