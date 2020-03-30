عشائر ديالى تهدد بمحاسبة من يخفي اصابته بكورونا

2020/03/30 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىأكدت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الاثنين (30 اذار 2020)، بانها قررت محاسبة كل من يخفي اصابته بفيروس كورونا وفق الاطار القانوني والاعراف العشائرية.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كورونا وباءً عالمياً وهو ليس امرا معيبا او مخجلا لاي شخص لانه مرض مثل سائر الامراض الانتقالية لكنه اكثر خظورة خاصة وانه لحد هذه اللحظة لم تتوفر لقاحات حاسمة في معالجته ويكون حادا للغاية خاصة للمسنين".

واضاف، أن "عشائر ديالى قررت محاسبة أي شخص يخفي اصابته ويسبب ذلك في انتقاله الى الاخرين وفق الاعراف العشائرية، بالاضافة الى دعوة الجهات القانونية في اتخاذ كل الاجراءات الرسمية حياله"، مؤكدا أن "العشائر تؤكد على ضرورة التوعية بخطورة الوباء وضرورة الانتباه والتفاعل الايجابي مع الكوادر الصحية الني نعتبرها الدرع الحصين في مواجهة تحد كبير يهدد الجميع".واشار الربيعي الى أن "عشائر ديالى تدعو الى احترام تعليمات الكوادر الصحية والالتزام بها لانها المسار الاهم في خروجنا من هذا الوضع وتجاوز الازمة".

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