تصديق اقوال متهمين اثنين بالاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في سامراء

2020/03/30 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محكمة تحقيق سامراء التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية، الاثنين، تصدق اقوال متهمين اثنين بالاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء.وقال المحكمة في بيان، إن "المنتسب (المعتدى عليه) من قبل المتهمين ابلغهم بغلق المقهى العائدة لهم بحسب التعليمات الصادرة من قبل خلية الازمة خشية من تفشي فيروس كورونا".

وأضاف أن "المتهمين لم يستجيبوا ورفضوا غلق المقهى واستمروا بالعمل"، لافتا إلى أن "المنتسب قام بتبليغهم مرة ثانية الا انهم لم يلتزموا بذلك وقاموا بالاعتداء عليه واصابته اصابات متفرقة مع كسر يده بعد اللحاق به وتتبعه بسيارته نوع سايبا".

صحة ميسان تعلن وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا

يتبع ..............

بغداد اليوم - ديالى

أكدت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الاثنين (30 اذار 2020)، بانها قررت محاسبة كل من يخفي اصابته بفيروس كورونا وفق الاطار القانوني والاعراف العشائرية.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-كربلاء

كشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة كربلاء، ماجد المسعودي، الإثنين، عن وجود تنسيق لتخصيص طائرات خاصة بنقل وفيات فيروس كورونا، من محافظة كربلاء، الى محافظة النجف، حيث مقبرة وادي السلام.

وقال المسعودي، في حدث لـ(بغداد ا

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