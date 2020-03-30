🟠محكمة تحقيق سامراء تصدق اقوال متهمين اثنين بالاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء

2020/03/30 | 20:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق سامراء التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية اقوال متهمين اثنين عن جريمة الاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء.وقال مجلس القضاء الاعلى أن ” […]

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