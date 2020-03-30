2020/03/30 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر في وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، ان الحكومة "تتجاهل" احتياجات الكوادر الطبية لمواجهة فيروس كورونا، مبينا ان هذا "التجاهل" يأتي على الرغم من توجه الحكومة الصينية لمساعدة العراق بتوفير مسلتزمات مواجهة وتقليل مخاطر الفيروس.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "هنالك نقص كبير في المستلزمات الطبية، مقارنة بارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا"، لافتا الى ان "الفريق الصيني عرض المساعدة على الحكومة العراقية، والاخيرة لا تتعامل مع الامر بشكل جدي".وبين ان "الصين تتعامل مع العراق افضل من بقية البلدان، مثل امريكا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا، وتضعه في مقدمة الدول التي تعمل على مساعدتها"، مشيرا الى ان "التبرعات الخاصة هي من توفر مستلزمات الكوادر الطبية، لاسيما البدلات التي يرتدونها".واضاف المصدر ان "هناك مناطق في بغداد يجب ان يتم عزلها بشكل كامل كونها تسجل معدلات مرتفعة بالاصابات".

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