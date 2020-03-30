بالفيديو..الفوج الرئاسي يعتدي على موظفي الصحة غربي بغداد

2020/03/30 | 20:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعاً لمنع قوات الفوج الرئاسي موظفي الوزارة الصحة من الحركة عند مخرج منطقة الدوري غربي بغداد، خلال حظر التجوال ضمن اجراءات الحد من انتشار وباء كورونا في العراق.

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