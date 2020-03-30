طبيبة في كربلاء تتحدث لـ”العهد” عن اصابتها بفايروس كورونا

2020/03/30 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افادت الطبية المصابة بفايروس كرورونا مروة سالم ، اليوم الاثنين، تعرضت للإصابة بفايروس كورونا بسبب ملامسة احد افراد عائلتي والحجر الصحي داخل المستشفيات وسيله مهمة لدى المواطنين المصابين بفايروس كورونا وقالت سالم في حديث متلفز لقناة “العهد ” ، ” على المواطنين الذين يكتشفون انفسهم اعراض الإصابة بفايروس كورونا التوجه الى الحجر […]

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