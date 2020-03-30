نجدة بغداد تلقي القبض على بائع غاز رفع سعر القنينة الى “12” الف

2020/03/30 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة نجدة بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على شخص قام برفع سعر القناني في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”دوريات شرطة نجدة اليرموك تمكنت من القبض على شخص يستقل عجله مطلوبة نوع كيا حمل محملة بقناني الغاز، مستغلآ حظر التجوال و الظروف الراهنة للبلد”.واضاف، انه”قام برفع […]

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