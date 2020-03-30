السيد الحكيم: على الحكومة إلزام وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية

2020/03/30 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم على الإجراءات الوقائية لخلية الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين لمواجهة وباء كورونا

وقال السيد الحكيم في بيان، إن استمرار وتمديد أيام حظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا، وان كان ضرورة ملحة إلا أنه يثقل كاهل المواطنين في مهمة تأمين قوتهم اليومي مما يتطلب اجراءات وخطوات عاجلة على الحكومة العراقية اتخاذها لإنقاذ المحتاجين من شبح الفاقة والجوع.

ودعا الى أهمية إلزام وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبنحو مضاعف على المواطنين لا سيما وأن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود او ممن يرزحون تحت خط الفقر يعتمدونها مصدرا اساسا لمعيشتهم.

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