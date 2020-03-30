2020/03/30 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصديق اقوال متهمين اثنين بالاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اقوال متهمين اثنين بالاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق اقوال متهمين اثنين بالاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).