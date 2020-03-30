وفاة أول فنان عربي بكورونا

2020/03/30 | 20:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نعت مواقع إعلامية الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.وتوفي زيدوني الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.وكانت لزيدوني عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات […]

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