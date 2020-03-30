2020/03/30 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية بإنزال قوات الجيش في المناطق التي لا تلتزم بقرار حظر التجوال للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح إن الأيام العشرة المقبلة هي الفيصل في المعركة ضد فيروس كورونا، مضيفا أن تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا خلال الايام الماضية، امر مقلق، خاصة في ظل الامكانيات المتواضعة للمؤسسة الصحية التي لا يمكنها تحمل معدلات عالية للإصابات.

وأشار الركابي الى ان تشديد القبضة الامنية في مواجهة الفيروس والتطبيق الحرفي لقرار حظر التجوال اصبح في الوقت الحالي أمر لا بد منه وبخلافه ستكون العواقب وخيمة، داعيا الشعب الى ضرورة تفهم خطورة الفيروس وتداعياته السلبية، وأهمية الالتزام بما تقرره خلية الازمة الحكومية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع النيابية تطالب بإنزال الجيش في المناطق غير الملتزمة بقرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن والدفاع النيابية تطالب بإنزال الجيش في المناطق غير الملتزمة بقرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).