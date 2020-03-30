محكمة اسئتناف ذي قار تطلق سراح محكومين للحد من انتشار فيروس كورونا

2020/03/30 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، قامت بإطلاق سراح محكومين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة اسئتناف ذي قار أخلت سبيل سبعة عشر محكوما ممن شملهم أحكام الإفراج الشرطي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين مبينا ان إخلاء سبيل المشمولين جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف ذي قار والذي أوعز القضاة المختصين بالتواجد في مديرية التسفيرات لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بأحكام الإفراج الشرطي حيث يأتي ذلك انسجاما مع مبادرة مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل

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