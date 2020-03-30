الصحة تبرم عقودا مع شركات من 4 دول لتوفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا

2020/03/30 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرمت وزارة الصحة عقوداً للشراء المباشر مع شركات من أربع دول لتوفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا

وقال مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة مظفر علي في تصريح، إن “رئيس الوزراء وافق على تخصيص طائرات من الخطوط الجوية العراقية لنقل متطلبات وزارة الصحة من مختلف دول العالم، مبينا أن المستلزمات الطبية التي سيتم نقلها تتضمن قضايا أساسية؛ كعلاج ووقاية وبينها أجهزة الإنعاش الرئوي والبدلات الوقائية ومواد تعفير ومستلزمات الحماية الشخصية وكمامات وبدلات واقية وكفوف ومن مناشئ عالمية رصينة.

وأضاف، أن وزارة الصحة تسعى لتأمين المتطلبات كافة لعلاج هذه الحالات من أجهزة ومستلزمات وأدوية.

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