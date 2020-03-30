الصحة العالمية: لا نشجع على استخدام عقاقير معينة للوباء

2020/03/30 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة، مشيرة إلى أنها تسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لكورونا، لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا، يعلق عليهما الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، آمالاً كبيرة.[…]

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