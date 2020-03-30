ارتفاع وفيات كورونا بالعراق إلى 48

2020/03/30 | 20:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع عدد الوفيات جراء إصابات بفيروس كورونا إلى 48 يوم الاثنين إثر تسجيل حالتي وفاة في ميسان والبصرة.

وقالت دائرة صحة ميسان في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مصابة بمرض فايروس كورونا المستجد توفيت مساء اليوم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، بسبب حصول عجز تنفسي حاد نتيجة ذات الرئة الشديد ناتج عن التهاب بفايروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن "المتوفية كانت قد رقدت في المستشفى لمدة ٥ ايام وخضعت للعلاج الكامل وحسب توصيات وزارة الصحة".

من جانبها، قالت دائرة صحة البصرة في بيان ورد لشفق نيوز إنها سجلت حالة وفاة جراء الفيروس، دون مزيد من التفاصيل عنها.

وأشارت إلى أن المحافظة سجلت لغاية الآن 84 حالة إصابة، بينها 9 وفيات، 5 شفاء، و70 رقود.

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