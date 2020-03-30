سلطات إقليم كردستان تفرض الحجر الصحي على ناحية خليفان

2020/03/30 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان، فرض إجراءات الحجر الصحي على ناحية ” خليفان” بمحافظة أربيل.

وأكد قائممقام قضاء سوران كرمان عزت في تصريح، وضع نحو أربعين الف شخص من أهالي الناحية رهن الحجر الصحي ، على خلفية إصابة أحد السكان وهو مواطن عائد من بريطانيا بفيروس كورونا، كتدبير وقائي للحد من إصابة المزيد من المواطنبن.

وفي ذات السياق فرضت قائممقامية قضاء شقلاوة إجراءات احترازية مشددة، بعد اعلان فرض الحجر على ناحية خليفان، وقررت بموجب ذلك اغلاق جميع مداخل المدينة وتطبيق حظر التجوال للمشاة بعد السادسة مساء، واستثناء الحالات الطارئة من القرار.

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