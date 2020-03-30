2020/03/30 | 20:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاثنين، عن وفاة المصابة بمرض فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "الغد برس"، انها "توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، بسبب حصول عجز تنفسي حاد نتيجة ذات الرئة الشديد ناتج عن التهاب بفايروس كورونا المستجد".

واضافت انه "كانت المتوفية قد رقدت في المستشفى لمدة ٥ ايام وخضعت للعلاج الكامل وحسب توصيات وزارة الصحة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة صحة ميسان تعلن وفاة مصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة صحة ميسان تعلن وفاة مصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).