الاردن تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/30 | 20:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير الصحة الأردني، اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال الوزير في بيان انه "سجلنا ٩ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى ٥".

واضاف "وسجلنا ايضا ٨ حالات شفاء خرجت من المستشفى وهم ٤ فرنسيين وأرجنتيني وعراقية واثنين أردنيين".

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