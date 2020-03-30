2020/03/30 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير صحة كردستان يعلن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، عن شفاء امرأة عراقية مصابة بكورونا في الاردن

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان موجز، أن "سيدة عراقية خرجت من المستشفى متماثلة للشفاء بعد إصابتها بفايروس كورونا في الأردن".

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، منع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية.

وقالت القيادة في بيان، إنها "لم تمنع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية".

بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاثنين، وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد حصول عجز تنفسي.

و1كرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الدائرة تعلن وفاة امرأة مساء اليوم 30 آذار 2020 بعد تده

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