الاعلان رسمياً عن شفاء امرأة عراقية مصابة بكورونا في الاردن

2020/03/30 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، عن شفاء امرأة عراقية مصابة بكورونا في الاردن

وقال المتحدث باسم ال...





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