عمليات بغداد تنفي منع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية

2020/03/30 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، منع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد...





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