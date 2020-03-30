كيف أخفت إدارة ترامب الحقائق الثّلاثة لغِياب الشفافيّة؟

2020/03/30 | 21:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠لماذا انتشر فيروس “كورونا” بسُرعةٍ لافتةٍ في الولايات المتحدة بعد أن بدأ يتراجع في دول “المنشأ”؟ وكيف أخفت إدارة ترامب الحقائق الثّلاثة لغِياب الشفافيّة؟ وهل سيخرج المارد الصيني الرّابح الأكبر […]

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