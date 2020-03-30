مقال وجیز حول؛ الانتظار والنظام العالمي الانسانی الرباني

2020/03/30 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجة الإسلام سماحة الشيخ عباس الكعبي/ عضو مجلس خبراء القيادة في إيران بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : افضل جهاد امتي انتظار الفرج (بحار الأنوار، ج 77، ص 143، رواية1، باب 7) و قال أميرالمؤمنين عليه السلام: انتظروا الفرج و لا تيأسوا من روح الله فإن احب […]

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