وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 154 اصابة جديدة

2020/03/30 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل مئة وأربع وخمسينإصابة جديدة بفيروس كورونا

واشارت الوزارة الى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في البلاد وصلت إلى الف واربعمئة وثلاث وخمسين حالة حتى الآن… مبينة أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ مئة وخمس عشرة حالة.

ولفتت إلى أن كل المصابين بالفيروس يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أن الإعلان عن حالات الشفاء لا يتم إلا بعد إجراء العديد من الفحوص المخبرية التي تثبت تعافي المصاب بشكل تام.

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