2020/03/30 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد التحالف الدولي استمراره بدعم القوات العراقية في محاربة عصابات داعش الإرهابية.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، مايلز كاغينز، إن مراسم تسليم القواعد العسكرية القوات العراقية جاء بعد النجاح والعمل والتنسيق المشترك مع حكومة بغداد، مبينا أن هذه الانسحابات تم التخطيط لها منذ أشهر، مؤكداً استمرار التحالف في محاربة عصابات داعش الإرهابية والعمل المشترك لإسناد القوات العراقية في مختلف المجالات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي: مستمرون بدعم القوات العراقية ضد داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي: مستمرون بدعم القوات العراقية ضد داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).