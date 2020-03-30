عدم السماح بدخول أي زائر من المحافظات الى كربلاء

2020/03/30 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، إن “الخلية قررت بعدم السماح والدخول لأي زائر من المحافظات لاداء مراسيم زيارة النصف من شعبان .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب اجتماع خلية الازمة ، إن […]

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