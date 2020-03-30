🟠ما حقيقة تمديد حضر التجوال؟

2020/03/30 | 21:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس خلية الأزمة في العراق، جاسم الفلاحي، الإثنين حقيقة نية الخلية تمديد حظر التجوال في البلاد، إلى نهاية عيد الفطر.قال الفلاحي، لـ(بغداد اليوم) إن “خلية الأزمة لغاية […]

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