الصحة العراقية تعلن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/30 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق....

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