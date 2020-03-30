أزمة وفيات كورونا تتفاعل،،إحراق جثة مصاب بديالى وغضب عارم للجهل بطبيعة الفيروس رغم التطمينات (فيديو وصور)

2020/03/30 | 21:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق”، على مقطع مصور يُظهر حرق تابوت يحوي جثة في إحدى مزارع محافظة ديالى.وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”بس عراق”، فأن “اول وفية في ديالى بمرض كورونا تم إحراق جثته”، ولم يتسن معرفة هوية الجهات القائمة على العملية.وذكر شهود عيان ان “المتوفى من أهالي قضاء الخالص بمحافظة ديالى، حيث […]

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