بالوثيقة.. صلاح الدين تمدد حظر التجوال الى 11 نيسان

2020/03/30 | 21:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر رئيس خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، عمار جبر خليل، اليوم الاثنين، تمديد قرار حظر التجوال في المحافظة الى الـ11 من نيسان المقبل.

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