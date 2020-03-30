عزل تام بعد تسجيل حوالي 500 إصابة بفيروس كورونا في

2020/03/30 | 21:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

دخل قرار العزل في العاصمة الروسية حيّز التنفيذ يوم الإثنين 30/3 بأمر من رئيس بلدية موسكو للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار (بعد أن تجنّبته سلطات البلاد واكتفت بمنح إجازة فقط) بعد أن استغل مئات الأشخاص حالة الطقس الجيدة للخروج إلى المنتزهات نهاية الأسبوع دون أن يأبهوا إلى توصيا...

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