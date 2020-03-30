المالية النيابية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يرجع إلى وجود خلل في دوائرهم

2020/03/30 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح، إن تأخر صرف رواتب المتقاعدين الجدد يرجع إلى وجود خلل في دوائرهم، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة تقدر بأكثر من مئتي ألف شخص أحيلوا على التقاعد في يوم واحد.

وأشار إلى أن اللجنة المالية اقترحت تعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، وتم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي، إلا أن العطلة التشريعية حالت دون التصويت على التعديل.

وأضاف، أن اللجنة المالية اجتمعت مع رئيس هيئة التقاعد وتعهد بحل المشكلة بعد تعاون الدوائر المعنية معه.

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