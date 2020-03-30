ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 2405

2020/03/30 | 21:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، إلى أكثر من 140 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2400.وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وحالات الوفاة زادت إلى 2405، فيما لا تعكس أرقام المراكز […]

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