الإعلان عن وفاة المرأة المصابة بكورونا في ميسان

2020/03/30 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان،مساء الاثنين،عن وفاة المصابة بمرض فايروس كورونا المستجد وقال بيان الدائرة ان المرأة توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ بسبب حصول عجز تنفسي حاد نتيجة اصابتها بذات الرئة الشديد الناتج عن التهاب بفايروس كورونا المستجد وبين ان المتوفية قد رقدت في المستشفى مدة ٥ ايام وخضعت للعلاج الكامل حسب […]

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