الحشد يحبط ثالث هجوم لداعش في ديالى

2020/03/30 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالى، مساء اليوم الاثنين، عن إحباط ثالث هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.وذكر إعلام الحشد في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي أحبطت هجوم لارهابيي داعش في قاطع نفط خانة شرقي ديالى، وهذا التعرض هو الثالث من نوعه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".

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