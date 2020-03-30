التربية تقرر

2020/03/30 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على "الدخول الشامل" لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزيرة التربية سها خليل العلي بك، وافقت على قرار الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020، وذلك بعد عرض الموضوع على رئاسة الوزراء واستحصال الموافقة بشأنه".واضافت انه "من منطلق الحرص على مستقبل طلبتنا الاعزاء وتماشيا مع ما يمرون به من ظروف استثنائية في ظل الوضع الراهن اثر تفشي فيروس كورونا، والتي كان ابرزها كذلك تعليق مادة التربية الإسلامية للصف السادس الأدبي والعلمي لهذا العام، ودمج مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية للصف الثالث المتوسط، فضلا عن دمج مادتي الفيزياء والكيمياء للصف الثالث المتوسط".واشارت الى انه "سيتم الايعاز للمديرية العامة للمناهج التربوية بتحديد المواد والموضوعات التي سيتم امتحان الطلبة فيها".وبينت انه "صوت اعضاء هيئة الرأي على المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين العراقية وذلك انسجاما مع ماورد بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

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