بالتفاصيل..التربية تلغي عقد تأمين منتسبيها وتقرر حسم مصير العام الدراسي الحالي

2020/03/30 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن عدد من القرارات بشان تنظيم العام الدراسي الحالي بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء.وقال بيان للوزارة اطلعت عليه “يس عراق”، ان الوزيرة سها خليل العلي بك “وافقت على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد […]

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