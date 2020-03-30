بالفيديو..شيخ مشايخ قبائل شمر:التزموا بالقانون والنظام لتطويق كورونا

2020/03/30 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا احد شيوخ قبيلة شمر، اليوم الاثنين، مواطني محافظة نينوى الى الالتزام بأوامر السلطات الصحية والامنية وعدم الاختلاط تنفيذا لإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا.وقال شيخ شيوخ عشائر شمر عبد الله الياور الجربا في فيديو أطلعت عليه “يس عراق”، ان “من الضروري البدء بمساعدة العائلات المحتاجة في الظروف الحالية لحين مرور […]

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