العيداني يطرح موعدًا مشروطًا للقضاء على فيروس كورونا في البصرة

2020/03/30 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، اذا التزمت البصرة في الـ10 ايام القادمة قد تتخلص من فيروس كورونا نهائيا.وذكر العيداني في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز”، “حذرنا من تزايد اعداد المصابين قبل ايام واعداد مصابين العراق مقارنة باعداد بقية العالم تعتبر جيدة وبعض المصابين يخفون اصابتهم عن الكوادر […]

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