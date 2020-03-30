العراق يسجل أعلى نسبة وفيات في حالات كوفيد-19 منذ فبراير/شباط

2020/03/30 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن العراق اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط/فبراير 2020 مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد من الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران.حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية وتتوقع منظمة الصحة العالمية في بيان اصدرته،اليوم، ارتفاعاً كبيراً في […]

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