صحة الرصافة تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتكشف تفاصيلهما

2020/03/30 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الإثنين، ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 96 بعد تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.وقال الساعدي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “صحة الرصافة سجلت اصابتين جديتين، الحالة الاولى لامرأة بعمر 55 سنة تسكن مدينة الصدر قطاع […]

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