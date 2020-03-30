الحشد الشعبي يصد تعرضًأ إرهابيًا لعصابات داعش شرقي ديالى

2020/03/30 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي خلال تصديهم لتعرض شنه عصابات تنظيم داعش الإجرامية شرقي محافظة ديالى.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “عصابات داعش الإجرامية شنت اليوم هجوما بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقاط مرابطة للواء الاول في الحشد الشعبي بعمق تلال نفط خانة (89/كم شمال […]

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