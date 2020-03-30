الصحة العالمية متشائمة من وفيات كورونا بالعراق:نتوقع ارتفاعاً في الاصابات

2020/03/30 | 21:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ان العراق يسجل أعلى نسبة وفيات في حالات كوفيد-19 منذ فبراير/شباط، ما يجعله ثاني اعلى البلاد المتأثرة بالوباء بعد إيران في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط.وقال بيان للمنظمة اطلعت عليه “يس عراق”، ان “العراق أعلن اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في […]

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