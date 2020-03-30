رجل أعمال يشيّد مستشفى لمرضى كورونا في دهوك

2020/03/30 | 21:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رجل أعمال كوردي، يوم الاثنين، انه سينتهي الشهر الجاري من تشييد مستشفى تضم 105 أسرة لمرضى كورونا على نفقته الخاصة في محافظة دهوك.

وقال حجي جولي لشفق نیوز، انه "بعد تسجیل حالات الإصابة بالفیروس في الاقلیم، طلب رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني من المستثمرین ورجال أعمال الاقلیم مساعدة الحکومة وتخفیف العبء عنها لمواجهة الفیروس، لذلك قررنا کمستثمري محافظة دهوك تحمل المسٶولیة کواجب وطني".

وأضاف، "أقوم حالياً ببناء مستشفی علی مساحة 4500 متر مربع في دهوك تحتوي علی 105 أسرة بمواصفات عالیة وعالمیة ومجهزة بکافة الاجهزة والمستلزمات الطبية".

وبين جولي أن "المستشفى، الذي تبلغ كلفة بنائها مليوني دولار، تتكون من أربعة اقسام وستنتهي أعمال البناء الشهر الجاري، حيث يجري العمل عليها على مدار الساعة من خلال 500 عامل".

وأوضح ان "المستشفی شیدت لیس فقط لمرضى كورونا، بل يمكن استغلالها مستقبلاً كمستشفى اعتيادي بعد انحسار الفيروس".

وأشار جولي إلى أنه ساهم أيضاً بتخصيص فندق سولاف للمصابین بالفيروس في دهوك.

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