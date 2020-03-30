التربية تعلن دخولاً شاملاً للصفوف المنتهية للعام الدراسي الحالي

2020/03/30 | 21:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، عن موافقة الوزيرة سها خليل العلي بك على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020 وذلك بعد عرض الموضوع على رئاسة الوزراء واستحصال الموافقة بشانه.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان تلقت شفق نيوز نسخة منه، ان ذلك "جاء خلال اجتماع لهيئة الرأي في وزارة التربية ترأسته العلي بك الذي تضمن كذلك عددا من القرارات التي اتخذت من منطلق الحرص على مستقبل طلبتنا الاعزاء وتماشيا مع مايمرون به من ظروف استثنائية في ظل الوضع الراهن اثر تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى ان "المقررات كان ابرزها كذلك تعليق مادة التربية الإسلامية للصف السادس الأدبي، والعلمي لهذا العام، ودمج مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية للصف الثالث المتوسط، فضلا عن دمج مادتي الفيزياء و الكيمياء للصف الثالث المتوسط".

واضاف البيان انه "يتم الايعاز للمديرية العامة للمناهج التربوية بتحديد المواد والموضوعات التي سيتم امتحان الطلبة فيها"، مردفا "كما صوت اعضاء هيئة الراي على المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين العراقيةوذلك انسجاما مع ماورد بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

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