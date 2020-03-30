الداخلية تعتزم تخريج دورة ضباط المعهد العالي قبل موعدها بسبب كورونا

2020/03/30 | 21:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الوزارة تعتزم تخريج دورة ضباط المعهد العالي قبل موعدها خوفا انتشار كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "وزارة الداخلية تعتزم تخريج دورة ضباط المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، دورة (٥١) قبل موعدها بثلاثة أشهر، تحسباً لتفشي وباء كورونا بين صفوف الطلبة".

وبيّن المصدر إن "موعد تخرج الدورة تم تحديده مبدئيا بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢٠".

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