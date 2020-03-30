تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

2020/03/30 | 21:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن وزارة الصحة بيانها، ونشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر "تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا من الحالات العشر المسجلة في سورية".

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت، يوم أمس الأحد، عن وفاة أول حالة جراء إصابتها بالفيروس لسيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا التاجي.

وقررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

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