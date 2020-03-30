🟠بيان لقيادة عمليات بغداد بشان المخالفين لحظر التجوال

2020/03/30 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ السابع عشر من شهر آذار 2020 ولغاية اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، تواصل تواصل قواتنا الامنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، وخلال هذه الفترة، تمكنت من […]

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