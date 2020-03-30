عمليات بغداد تعلن القبض على 5272 مخالفاً لحظر التجوال وحجز 693 عجلة ودراجة نارية

2020/03/30 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على 5272 مخالفاً لحظر التجوال وحجز 693 عجلة ودراجة نارية.

وقالت القيادة في بيان، "منذ السابع عشر من شهر آذار 2020 ولغاية اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، تواصل تواصل قواتنا الامنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، وخلال هذه الفترة، تمكنت من القاء القبض على 5272 مخالفاً، كما حجزت 693 عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات 28017 غرامة".

اوصت القيادة "المواطنين ولاكثر من مرة بأهمية إلتزام باجراءات الحظر، ففي الوقت الذي تقدم فيه الشكر لجميع اهالي العاصمة الملتزمين بتعليمات الحظر"، مؤكدة انها "لن تتهاون مع الأشخاص الذين يصرون على خرق هذه التعليمات".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الإثنين، ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 96 بعد تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال الساعدي، في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت اصابتين جديتين،

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، سبب منع سيطرة الناي على طريق كركوك - بغداد شاحنات محملة بالمنتوجات الزراعية من الدخول الى المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة ديالى المحلية واجه

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية عن حصول موافقة الوزيرة سها خليل العلي بك على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020 وذلك بعد عرض الموضوع على رئاسة الوزراء واستحصال الموافقة

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